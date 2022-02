Tegemist on kutsutud arhitektuurivõistlusega. Võistlejad on välja valitud nende varasema töökogemuse ning projektide alusel. Kutsutud on Arhitektuuriagentuur, Arhitektuuribüroo Luhase ja Tuhal, Arhitekt Must, Asum arhitektid, KOKO arhitektid. Lisaks võib võistlusel osaleda omal soovil ilma osalustasuta.