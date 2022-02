Jaagumäe talu on Timmi sõnul investeerinud oluliselt ukrainlaste elamistingimustesse. «Töötajad elavad minihotelli tüüpi majades, kus tubades kuni kaks inimest, neil on wc-d ja dušširuumid ning üks köök maksimaalselt kuuele inimesele,» rääkis Timmi. «Paljud on noorpaarid ning elavad pere stiilis, tüdruk ja poiss ühes toas.»

«Ukrainlased on elamistingimuste üle tänulikud,» lisas Võru vallas teravilja, köögivilja ja seakasvatusega tegeleva suurtalu peremees. «Eks see on ka üks tööjõu saamise eeldus, et töötajatesse suhtutakse inimlikult. Tegeleme elamiskohtade loomisega ka tulevikus, sest näha on, et Eesti inimene lihtsat tööd teha ei taha. Köögivili on aga poeletil olematu hinnaga.