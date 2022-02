Igor Taro: hullus süveneb iga päevaga

Taro andmeil ründab Venemaa kogu Ukraina territooriumi, sh Kiievi ja teiste suuremate linnade sihtmärke. Nende väed on ületanud ka Valgevene - Ukraina piiri. Harkivi linna ringteel on esimesed vene tankid hävitatud, erinevates kohtades alla lastud seitse lennukit.

«Seal algas täiemõõduline sõda kõigist suundadest. On täiesti selge, et mingite sanktsioonidega see asi enam ei lahene. Sama vabalt võidakse meilegi armee sisse veeretada. Hetkel heidutab vaid see, et oleme NATO liige, millega Venemaa ei raatsi veel mõõtu võtta. Aga oleme näinud, kuidas hullus süveneb iga päevaga. Olen enda Kaitseliidu varustuse just üle vaadanud ja üldiselt tasub täna kõigil riigikaitsekohuslatel mõelda, et iseseisvust ei anta ega jäeta niisama,» toonitas ta.

Täna ennelõunal oli rahvaesindajal ühendus Ukraina Tšernigovi oblastis asuva Kulikovka rajooniga, kellega Põlvamaal on sõprussidemed. «Kella 11 ajal teadsid nad, et Vene väed võivad mõne tunni pärast oblastikeskuse Tšernigovi juurde jõuda. Kulikovkasse muidugi keegi ei pööra ilmselt, kuna see on maapiirkond,» vahendas ta.

Taro pidas täiesti võimalikuks, et peame valmistuma põgenikevooluks. «Meil on arvestatav ukraina kogukond, kes on siin hästi kohanenud. Selles suhtes oleks mõistlik üle vaadata need ressursid, mis meil valdadel on,» leidis ta.