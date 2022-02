Siseminister Kristian Jaani sõnul on meie piir hästi valvatud, meie avalik kord ja põhiseaduslik kord tagatud ning Eestile otsest sõjalist ohtu ei ole. „Me oleme arvestanud, et siia võib tulla sõja eest ära ukrainlasi, sh neid Ukraina kodanikke, kes tahavad Eestit transiitriigina kasutada, et koju tagasi jõuda. Eesti on praegu üks võimalikke riike, mille kaudu ukrainlased kodumaale soovivad minna, sest lennuliiklus Ukrainaga ei toimi,“ märkis siseminister, kelle sõnul on praegu olukord meie piiripunktides rahulik ning töörütm tavapärane.