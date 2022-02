Siseminister Kristian Jaani märkis, et on väga oluline, et nii Eestis näiteks reisil viibivad ukrainlased kui ka Eestis elavad ja töötavad ukrainlased ning nendega seotud inimesed saaksid vajadusel küsida ametlikku infot. „Riigiinfo telefon 1247 on selleks õige koht. Seal töötavad head professionaalid, kes oskavad leida küsimustele vajalikud vastused kas kohe, või on siis valmis neid otsima, et hiljem küsijale tagasi helistada,“ selgitas siseminister.

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela sõnul koondab riigiinfo telefon vastuseid erinevatest ametkondadest, et anda helistajatele esmast infot, mis neil on vaja, et Ukrainas toimuvaga seoses toimetu tulla. Tema sõnul on erinevad ministeeriumid esialgsed võimalikud murekohad oma haldusalas kaardistanud, sisendi andnud ja info hoitakse pidevalt ajakohasena.

Kõnekoormus on Riigiinfo telefonil 1247 tavapärane ja jätkuvalt saab numbrilt infot ka koroonaviirusega seonduvalt ning samuti maantee, keskkonna ja päästeala küsimustes.