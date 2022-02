Kandidatuuri esitajad märkisid, et Ivo Pill on olnud aktiivne ja vaimuliku elu alalhoidja rohkem kui 30 aastat. Ta on vastutav olnud paari tuhande inimese ristimises Sangaste koguduses. Üle 30 aasta on ta kohaliku vaimulikuna olnud muinsuskaitse all oleva Sangaste kiriku haldaja ja parandaja. Tema eestvedamisel on leitud rahastamist mitmed projektid ning ta tegeleb ka diakooniaalase tööga.