Seoses Ukrainas alanud sõjaga ning tõsiasjaga, et Ukrainasse naasmine on hetkel ohtlik ja ka logistiliselt keeruline, otsustas politsei- ja piirivalveamet (PPA) siseministeeriumi nõusolekul võimaldada riigis edasi viibida ka neil Ukraina kodanikel, kel on viisa või muu viibimise alus lõppenud või lõpeb lähiajal.

PPA peadirektori Elmar Vaheri sõnul tähendab see, et need inimesed ei pea viisa või muu viibimise aluse pikendamist taotlema. «Samuti tähendab see otsus, et nüüdsest saab Eestisse viisavabalt siseneda ka need Ukraina kodanikud, kel pole biomeetrilist passi,» selgitas Vaher. Varasemalt said viisavabalt Eestisse tulla vaid biomeetrilise passiga Ukraina kodanikud.

Selline otsus on Vaheri sõnul mõistlik, kuna aitab praegusel raskel ajal paljusid Ukraina kodanikke ning vähendab samal ajal riigi halduskoormust. «Peame Ukraina inimesi praegusel raskel ajal aitama. Tänane otsus kehtib ajutiselt kuni uue korralduse tegemiseni,» ütles Vaher eile.

Kui Ukraina kodanikul, kellel lõpeb lähiajal luba Eestis töötada, on soov seda jätkata, peab tema tööandja selle taas registreerima politsei- ja piirivalveametis.