Ukraina juurtega õpetaja: oleme šokis ja mures

«Teema on väga raske. Me oleme kõik šokis ja mures. Iga päev loeme uudiseid ja hoiame sugulastega ühendust. Hetkel, tänu jumalale, on Karpaatides rahulik,» ütles Ukraina juurtega pedagoog, kelle sugulased elavad Karpaatides.

Medvichuk teab, et inimesed on Ukrainas kohati paanikas ja ostavad poest kõike võimalikku. «Ühed sugulased on kahjuks Kiievis, varjus. Loodan siiralt, et asi möödub. Oleme nendega veel ühenduses. Proovivad pääseda Karpaatidesse. Meie südamed on nendega,» kõneles Maria Medvichuk.

Rääkides tulevikust, ütles ta: «Ausalt öeldes ma ei tea, mis saab edasi. See kõik hirmutab. Mu soov on ainult üks, et see lõppeks. Me poleks perega kunagi uskunud, et asi nii kaugele läheb.»

Maria Medvichuk on öelnud, et tema ema-isa tulid Ukrainast Karpaatidest Eestisse 1980. aastate alguses. Nad käisid varem siia tööle, kuid pikapeale otsustasid, et ei sõida enam edasi-tagasi, vaid jäävadki paikseks. Pere rajas kodu Põlvamaale.

Sugulased jäid Ukrainasse. «Muidugi on kurb ja kahju,» tõdes ta mullu sügisel, et eri põhjustel sai ta viimati 1500 kilomeetri kaugusel Karpaatides suurel suguvõsal külas käia kolm aastat tagasi.