Terviseamet: koroonaviiruse hulk reovees on kõrge

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et selle nädala reovee viiruse tulemused on sarnased eelmise nädala tulemustega. «Punases on Harjumaal Keila ning Maardu, Ida-Virumaal Jõhvi-Ahtme piirkond,» lisas ta.

Jõemaa sõnul on viiruse sisaldus reovees suur Lõuna-Eestis Tartus, Viljandis ning Valgas.

Rohelisi punkte sel nädalal polnud. «Kuressaare proov näitas viirustaseme tõusu oranžile tasemele,» märkis ta.

Eelmise nädalaga võrreldes on kasvamas positiivsete testide osa. Vanuserühmade järgi on kõige suurem positiivsete testide osa koolilaste seas. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase punane ehk väga kõrge, teatas terviseamet.