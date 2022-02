Tema neljas luulekogu räägib kõigest sellest, mida elu inimestele pakub. «Elu annab ilusat olemise mekki – värve, armastust nii kodu ja inimeste kui ka looduse vastu. Elus on ka rõõmu, naeru, pauerit ja pidu. Vahel toob elu meie teele ka igatsust ja kurbust,» ütles ta.

Enda kogemustele tuginedes märkis Rahasepp, et elus ongi sedasi, et olemine sõltub suuremalt jaolt sellest, kuidas me esmalt ise oma südame, silmade ja kõrvadega elu võtame, aga mitte sellest, mis meie ümber toimub.