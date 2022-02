«Seisame sellel raskel ajal koos Ukraina ja tema rahvaga. Teeme Eesti riigi ja kodanikuühenduste koostöös kõik, mis on meie võimuses, et olla valmis hätta sattunud Ukraina kodanike vastuvõtmiseks Eestis ning vajaliku abi, sealhulgas toidu, majutuse ja psühholoogilise toe pakkumiseks,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. «Iga Eesti inimene ja organisatsioon saab anda ka oma panuse, et aidata Ukraina inimesi nii kohapeal Ukrainas kui Eestis.»

Nii inimesed kui ka ettevõtted ja tööandjad saavad oma abipakkumised sisestada aadressil: https://www.pagulasabi.ee/paku-abi. Pagulasabi kaardistab ka nii ajutisi kui püsivaid elukohavõimalusi pagulastele. Samal aadressil saab pakkuda ka transporti, teenuseid, esemeid jm abi.

«Paljud omavalitsused ja organisatsioonid planeerivad abi siia saabuvatele ukrainlastele või korraldavad abi lähetamist Ukrainasse. Samuti planeerib nii mõnigi reise Ukrainasse, et abistada Eestis olevate ukrainlaste sugulaste toomist Eestisse,» ütles sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa. «Meil on teile väga suur palve – kaasake palun abi planeerimisel, majutuskohtade pakkumisel ja reisi korraldamisel koheselt MTÜ Eesti Pagulasabi ja sotsiaalkindlustusamet. Ainult sellisel juhul omame terviklikku vaadet, kes ja kuidas Eestis ukrainlaste abistamist korraldab ning saame koostöös toetada inimesi rohkem ning kiiremini.»

Sotsiaalkindlustusametile saab oma abistamise plaanidest teada anda aadressil ukraina@sotsiaalkindlustusamet.ee

Annetustega Ukraina inimeste abistamiseks on järgnevad võimalused:

• Algatus «Ukraina heaks!» – https://www.ukrainaheaks.ee vahendab kolme Eesti vabaühenduse – MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskus – kaudu abi Ukraina rindelähedastele elanikele ja teistele haavatavatele gruppidele. Rohkem infot nende tegevuste kohta leiab kampaania lehel: https://www.facebook.com/ukrainaheaks

• Eesti Punane Rist – https://redcross.ee/ kogub nii esemeid kui rahaannetusi ja toimetab need abivajajateni Ukraina Punase Risti kaudu. Punane rist kogub vaid uusi esemeid: kasutamata hügieenitarbeid (pesuvahendid, seep, hambapasta, hambaharjad, mähkmed, hügieenisidemed jms), voodipesu, tekke, patju, magamiskotte, rätikuid. Täpsema info annetuste kogumispunktide kohta ja annetuskonto leiab Eesti Punase Risti veebilehel: https://redcross.ee/anneta/ukraina/

Toetame ukrainlasi, kes jätkuvalt meie abi väga vajavad!