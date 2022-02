Eesti ja Balti liigat juhtiv Serviti oli tänavu Raasiku/Mistraga kohtunud kolm korda ning võitnud kõik vastasseisud, keskmiselt kümneväravalise paremusega. Laupäeval Mesikäpa hallis sarnast tasemevahet näha polnud. Tasavägise ja väravatevaese alguse järel viis Carl-Eric Uibo kodumeeskonna 4:2 juhtima.

Peagi tuli Juri Sohhorovitšilit 4:4 ja Aleksander Keskkülalt 14. minutil 5:5. Mõlemad meeskonnad tegutsesid kaitses agressiivselt ja kohati läksid tundedki keema. Viie minuti jooksul ei saanud kumbki tiim palli vastase võrku – hästi tõrjusid Eston Varusk ja Kristian Käbi, ent tihti raksusid ka postid ja latid.

Andris Celminš võttis skoorimisvastutuse enda peale ja Eesti koondislase vasak käsi välkus kolm korda järjest, aidates Serviti 8:5 juhtima. Raasiku ukrainlasest mängujuht Vladislav Naumenko oli aga karistusviskejoonel ilmeksimatu ja kaks korda leiti paremast äärest Enrico Anton.

Viimane seadis jalule viigi ja Naumenko viis 28. minutil esmakordselt ette külalised – 9:8.

Poolajavileks tulid veel ühest Antoni väravast tabloole numbrid 11:10. Teise pooltunni algul kasvas Raasiku edu veelgi ja Sohhorovitš viskas seisuks 14:11. Pidurdamatus hoos Naumenko üheksandast tabamusest tuli 37. minutil 16:13.

Viis minutit hiljem oli mänguseis jälle viigiline, kui Serviti spurtis ja Celminš 17:17 viskas. 46. minutil viis Henri Sillaste põlvalased uuesti juhtima – 19:18. Raasiku polnud viimast sõna veel öelnud, hästi hakkas tabama Vladimir Žitnikov ning venelase täpne karistusvise aitas külalised 22:20 ette.

Veel 53. minutil juhtis Raasiku 23:21, kuid seitsmenda väljakumängija kasutamine väravavahi asemel hakkas kätte maksma. Sillaste saatis kaks palli tühja puuri ning kaks minutit enne lõppu sai Serviti ette 25:23. Varusk tegi otsustavatel hetkedel mitu head tõrjet ning Serviti sai raske võidu tulemusega 26:24.

Celminš tabas võitjate kasuks kaheksa, Sillaste seitse ning Uibo ja Ülljo Pihus kolm korda. Raasiku poolel jäi üleplatsimehena lõpuks Naumenko arvele 11 väravat. Žitnikov lisas viis, Anton kolm ja Sohhorovitš kaks tabamust.

«Midagi lihtsalt meile ei anta ja omamoodi on see hea. Mäng oli põnev ja selliseid on meeskonna kasvatamiseks ka vaja. Raasiku mängis täna väga hästi, Naumenkol oli arusaadavalt emotsioonid kõrgel ning tegi hea partii,» jagus Serviti peatreener Kalmer Mustingul kiidusõnu vastasmeeskonnale ja nende ukrainlasest mängujuhile.

«Meil on viimastes mängudes realiseerimisega probleeme, täna eksisime avapoolajal lubamatult palju lihtsatel visetel. Nii ei saakski mänge võita, aga täna ronisime tänu tugevale lõpule välja. Viimased 25 minutit oli meie poolt juba hea esitus,» tunnustas Musting ka oma meeskonda.