Tiit Loim: pea vastu, Ukraina!

Tegu on jälgi kuriteoga ning loodetavasti osutub tõeks lootus, et selline otsus saab Putinile ja tema režiimile saatuslikuks.

Esialgu on see veel muidugi helesinine unistus. Kui püüda leida midagi plusspoolelt, siis ümberkaudsete riikide elanike ning ka ajakirjanduse reaktsioon näitab sellist ühtset toetust Ukrainale, mis loodetavasti aitab nende vastupidamiseks vajalikku niigi tugevat moraali veelgi kõrgemal hoida.

Tegu on jälgi kuriteoga ning loodetavasti osutub tõeks lootus, et selline otsus saab Putinile ja tema režiimile saatuslikuks.

Õnneks ongi juba teateid, et riigid pakuvad abi ka relvadega, kuigi sellegi toe tõhususes on kahtlejaid.

Selline jõledus 21. sajandi Euroopas paneb inimesi põhjendatult ka küsima, mida see meie riigile tähendada võib. Esialgu ohtu ei paista, aga arvamus, et meie saame ennast täiesti turvaliselt tunda, oleks samuti praeguses olukorras ilmselt naiivne.

Sõprade ja tuttavatega vesteldes on tihtipeale näha, et olukord on siinsetegi inimeste seas ärevust taas tõstnud. Põhjust selleks on kahjuks omajagu. Koroona levib, börsid kukuvad, bensiin on kallis, nüüd veel sõda.