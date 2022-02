19. veebruaril kodust lahkunud Sten leiti Riia haiglast

Sten lahkus oma kodust 19. veebruaril ning ta sõbrad ja tuttavad pelgasid, et ta võib oma terviseseisundi tõttu vajada toimetulekuks kõrvalist abi. Mehe telefon oli välja lülitatud. Varem pole Sten lähedastele ütlemata ja nõnda pikaks ära jäänud.

Täna pärastlõunal andis politsei teada, et otsitava mehe asukoht on teada, ta on Riia haiglas.