Tõrvas alustas tööd kriisikomisjon

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et valla elanikud on väga empaatilised ning väljendanud soovi abistada sõjapõgenikke peavarju pakkumisega. «Praeguses olukorras on võimatu ennustada, kui suur hulk sõjapõgenikke reaalselt saabuma hakkab, kuid oleme valmis neid vastu võtma ja neile igakülgset abi pakkuma ning siinkohal saavad aidata ka kõik vallaelanikud ja ettevõtjad,» sõnas Ruusmann. «Samuti on meil olemas võimekus tagada ulatuslikus kriisiolukorras valla eri piirkondades elanike varjumisvõimalus soojade ruumide ja joogiveega.»