Valga noored annetasid vaheaja taskuraha Ukraina toetuseks

«Kas olete märganud kui siirad ja toetavad on Eesti noored olnud selles traagilises olukorras Ukrainas toimuva üle. Vabaduse väljakul 25. veebruaril sõjavastasel meeleavaldusel seisis õlg-õla kõrval igast vanusest inimesi. Kokku tuldi Eesti erinevaist paigust. Noorte päralt on meie tulevik. Oleme tänulikud, et saame pakkuda oma lastele parimat haridust ning tulevikku. Aineoskuste seas panustab meie Eesti haridussüsteem just noorte heasoovlikkuse ja empaatiavõime arengule. Samuti kujundab kool noorte väärtushinnanguid, toetab laste kultuurilist identiteeti, ettevõtlikkust ja vastutuse võtmist kodanikuna,» lausus Valga muuseumi juhiabi-varahoidja Marju Rebane.