Piiril tuleb rahvusvaheline meeleavaldus Ukraina toetuseks

Samal ajal toimuvad vastavalt Läti Kohalike Omavalitsuste Liidu üleskutsele sarnased toetusmiitingud kogu Lätis. Toetuskampaaniate kaudu kutsutakse kodanikke üles ütlema, et Venemaa rünnak Ukrainale on rünnak kogu Euroopa ja selle väärtuste vastu, mistõttu tuleb teha kõik endast olenev, et tagada Ukraina ja kogu Euroopa edasine iseseisvus ja demokraatia.