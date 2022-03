Esimene Võrust saadetud abibuss asus sõjapõgenikega tagasiteele

«Täna öösel asus esimene buss tagasiteele Eesti poole,» kinnitas Merling Reisid juhatuse liige Inge Vill Lõuna-Eesti Postimehele. «Piirilt tuli 39 inimest, lisaks tuleb inimesi peale tee pealt, kes on andnud teada oma asukoha ja ei saa edasi liikuda. Nii et Eestisse jõuab täis buss. Bussis on rahvas vanuses alates 3 aastast kuni 84 aastani.»