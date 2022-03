Tööd alustas Kagu veebipolitseinik

„Loodan, et Kagu piirkonna inimesed võtavad mind kiiresti omaks, on julged ja aktiivsed suhtlejad ning jagavad muret tekitavat infot veebis, mille lahendamisel abiks saaksin olla. Samas tahan anda oma panuse, et inimeste teadlikkus veebiohtudest kasvaks. Niimoodi, et nad oleks nutitargad ega langeks internetis kelmuste, kiusamiste või muude kuritegude ohvriks,“ sõnas Janar Koemets.