Omavalitsused ulatavad oma Ukraina partneritele abikäe

Tõrva vallal on 2017. aasta lõpust sõprussuhe ligi 11 000 elanikuga Baranivka omavalitsusega, mis asub Žõtomõri oblastis riigi lääneosas. Kuigi lahingutandriks olev pealinn Kiiev jääb vaid umbes 200 kilomeetri kaugusele, aktiivne sõjategevus Baranivkani praegustel andmetel jõudnud ei ole. «Meil vallavolikogus on inimesi, kes lähemates suhetes sealsete volikoguliikmetega. Olukord on väga muret tekitav,» sõnas vallavanem Maido Ruusmann.