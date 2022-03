Kultuuripealinna programmi on oodatud ka avastamata talendid

«Edu võti on koostöö,» rõhutas Alsys. «Haaravad sündmused saavad võimalikuks esinejate ja kogukondade koostöös.» Alsys soovitab kultuurikorraldajatel kohe ettepanekutest kinni haarata. «Kaunase kogemus näitas, et mõni kultuurikorraldaja reageeris alles siis, kui kultuuripealinna tiitliaasta lähenedes algas mahukas teavitustöö. Selleks ajaks aga oli programm juba valmis, kuna nii suure sündmuse ettevalmistused algavad mitu aastat enne tiitliaastat.»

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 korraldustiimile soovitas Alsys avalikke ideekorjeid, et ka tõusvad andekad tähed saaksid endast märku anda ja nende ideed jõuaksid kultuuripealinna programmi.

Setomaa kultuurikeskuste juhi Jane Vabarna sõnul on ettevalmistus kultuuripealinna aastaks pikk, kuid võimalus olla kaasatud on kõigil olemas. «Hea oli vahetult tutvuda Kaunase kontseptsiooniga,» ütles Vabarna. «Konkreetsete sündmuste näited olid väga õpetlikud. Eriti need, kuidas luua väheste vahenditega suursündmusi.»