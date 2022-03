Toojaid on olnud rohkesti. Enamik neist on tavalised inimesed. Head inimesed, kes mõistavad, et ka väike panus saab muuta paremaks nende inimeste elu, kes Ukrainas aset leidva koletu sõja tõttu kannatavad.

Näiteks tõi üks mees Põlvas avatud abikogumispunkti 35 mütsi, mis ta abikaasa oli kudunud. Kohapeal abi vastuvõttu koordineerinud meedik Elis Liloson tõdes, et kuna pea ja jalad peavad soojas olema, on see kingitus eriti hinnatud. Mõnigi inimene on üle vaadanud oma kodused varud, leidnud sealt kasutamata seepe, šampoone või voodipesu ning annetanud need sõjaohvritele.

Kõigil endale tarbetut, ent teistele hädavajalikku kraami mõistagi kodus ei seisa. Ning kui pole ka päris selget ettekujutust, millist abi pakkuda või ei taheta praegusel viirusterohkel ajal sobivate asjade hankimiseks poeskäiku ette võtta, saab abivajajaid toetada rahalise annetusega. Nagu ütles Võrus abi kogumist koordineeriva MTÜ Saagu Parem juht Piret Haljend, ongi pangaülekanne kõige parem viis abi pakkuda.

Nii esemeid kui rahalisi annetusi kogub Eesti Punane Rist. Mitme heategeva organisatsiooni annetusi vahendab algatus «Ukraina heaks!», mille kodulehelt saab väärt nõuandeid, kuidas anda oma panus hädasolijate aitamiseks.

Need, kes praegu abi kogumise ja selle edasisaatmisega tegelevad, teevad äärmiselt tänuväärset tööd. Ent hea on teada, et samamoodi mõeldakse hädasolevatele Ukraina inimestele paljudes riikides üle maailma. Ja ka tegutsetakse aktiivselt nende aitamise nimel.