Valga vallas on sõjapõgenikele juba olemas sadakond majutuskohta

Esmaspäeval arutasid Valga vallavalitsuse esindajad kohaliku ukraina seltsiga Kalyna, kuidas valmistuda Ukrainast saabuvate sõjapõgenike vastuvõtmiseks. Esimese abinõuna on vallavalitsusel 4. märtsi istungil plaanis eraldada reservfondist 5000 eurot, mis antakse Eesti Punasele Ristile. Vald on juba ka uurinud, kuhu saaks põgenikke majutada.

«Eile oli regionaalne kriisikomisjoni koosolek ja seal arvati, et ka erapindade kohta peaks vald infot koguma. Punase Ristiga vahetame infot, kes on neile teada andnud majutusvõimalusest. Me ei tea praegu arvestada, kui palju inimesi võiks tulla. Ei teadnud ka ukraina selts. Eilse seisuga on praegu reaalselt liikumas siiapoole kolm peret, aga nendel on lähedased ja vastuvõtjad siin Valga vallas olemas,» kirjeldas Valga vallavanem Monika Rogenbaum.