Töötukassa avas tööpakkumiste keskkonna Ukraina sõjapõgenikele

Ukraina sõjaolukorra tõttu on Eestisse juba jõudnud või peatselt jõudmas inimesi, kes valmis siin ka tööle asuma. Samal ajal on hulk tööandjaid otsimas töötajaid ning soovivad Ukrainast saabujatele tööd pakkuda.

Eesti Töötukassa avas internetikeskkonna, kus tööandjad saavad panna üles oma tööpakkumised ja Ukrainast saabunud inimesed või nende kontaktid Eestis saavad tööandjatega ühendust võtta ning uurida töövõimaluste kohta. „Meie poole on juba pöördunud paljud tööandjad, kes on andnud märku oma valmisolekust tööle võtta Ukrainast saabujaid,“ ütles Eesti Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna teenusejuht Livia Laas. Loodud internetikeskkond on ka vene ning inglise keeles, arvestades, et info on suunatud Ukrainast saabujatele.