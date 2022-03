Rahvaloenduse küsitlus on läbi, andmete kogumine veel jätkub

Sellega on loenduse küsitluste osa lõppenud, juulini jätkub aga andmete kogumine registritest, et loendatud saaksid kõik Eesti elanikud.

„Täname kõiki, kes panustasid oma aega nii vabatahtlikule e-ankeedi täitmisele ja kohustuslikule küsitlusele vastamisele. Sellega täitsite oma ühiskondlikku kohustust ja aitasite riigil olulisi andmeid koguda,“ ütles rahvaloenduse projektijuht Liina Osila. „Rahvaloendus on ainus uuring, mis annab meile pildi Eesti elust kindlal ajahetkel ning võimaldab võrrelda Eesti olukorda nii ajas kui ka ruumis. Rahvaloendusega saadav teadmine aitab vastu võtta targemaid otsuseid ja seeläbi kujundada Eesti elu nii kohalike omavalitsuste kui ka riigi tasandil, nii et igaühe panus on seejuures ülioluline. Aitäh!“

Projektijuht lisas, et osaliselt päädis kriisiolukord sellega, et hulk inimesi ei olnud altid oma andmeid telefoni teel jagama. „Arvestades kõiki asjaolusid, oli rahvaloenduse küsitlus edukas. Positiivne on ka see, et esimest korda põhineb rahvaloendus registritel, mis aitab erinevate kriiside mõju loenduse tulemustele minimeerida. Alates 2025. aastast plaanitakse kogu Euroopa Liidus korraldada iga-aastaselt just registripõhiseid rahvaloendusi,“ selgitas Osila.