"Näeme suurt otsustavust, vabatahtlikku soovi tulla, valmistuda ja panustada kodumaa kaitsmisse. Need on hetked, mil suudame kriisi- ja raskuste ajal ühineda: see oli Balti keti ajal, 13. jaanuaril ning Krimmi annekteerimise puhul 2014. aastal ja praegu," ütles Dapkus kolmapäeval ringhäälingule.