Möödunud reedel tegi Valka vald elanikele üleskutse annetada uusi asju, et need tuletõrjeautoga ukrainlaste kätte toimetada, vahendas Põhja-Läti ajalehe Ziemellatvija veebitoimetaja Oskars Morozovs. Vents Armands Krauklis ütles, et selline algatus tuli vabatahtlikult tuletõrjujalt, Valka piirkonnas asuva Kārķi valla juhilt Pēteris Pētersonsilt. Kārķi tuletõrjujad otsustasid kinkida oma suhteliselt uue (enne ostu oli läbisõit vaid 20 000 kilomeetrit) Saksamaalt ostetud kahe kabiiniga tuletõrjeauto, mis mahutab üheksa inimest. Masina esiosas on veepump, mis suudab vett ammutada veekogudest, näiteks tiikidest, kuna mitmel pool Ukraina sõjapiirkonnas on veevarustus praegu kahjustatud.

Auto tagaosas on kõik päästeoperatsiooniks vajalik. Pētersons rääkis, et sellel autol on hiljuti tehtud tehnoülevaatus, kõik õlid on vahetatud. Küsimusele, kas neil endal on autot tulekahjude kustutamiseks, vastas Petersons, et nende käsutuses on 1988. aastal toodetud ZIL, mis on samuti tehniliselt heas korras, kuna on äsja läbinud tehnoülevaatuse.