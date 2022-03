Räpina pensionär saadab oma viimased säästud Ukrainasse

«Sealne olukord on ju tõesti raske. Kõigest on puudus ning ka arstirohud on Ukrainas kallid, sest pole selliseid soodustusi nagu meil. Üritamegi nüüd koos sõbranna Kersti Murumetsaga teda nii palju toetada, kui meil vähegi võimalik on,» rääkis Maie Vaino.

Ukraina kodakondsusega Marialt on räpinlane kuulnud, et sealsed elanikud peavad olema öösel pimeduses, et üle lendavad sõjalennukid neid ei avastaks. Mõni öö on olnud võimalik ka kodus magada, aga põhiliselt ollakse ikka varjendis.