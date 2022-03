Valgas läheb lähikuudel käima spordihoone ehitus

Valga vallavolikogu kinnitas hiljuti tänavuse valla eelarve. Investeeringute tabelist leiab suurima summana 1,55 miljoni euroga spordihoone ehituse, mille eeldatavalt üle kahe miljoni euro suurusest maksumusest moodustab 800 000 eurot haridusministeeriumi toetus. Uus võimla leevendab eeskätt Valga Priimetsa kooli ruumikitsikust, ent jääb avatuks ka teistele soovijatele. Vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul on leping sõlmitud ning praegu käivad sealse alajaama ümbertõstmisega seonduvad tööd. «Alajaam on vaja ära liigutada ja see võtab omajagu aega. Aga paari kuu pärast on reaalselt oodata ehitustegevust.»