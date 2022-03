Pealinna mees hakkas Räpinas lambavillast väetist tootma

Lambavillaväetise mõte sai Veskimeistri sõnul alguse eelmise aasta kevadel. Väikese lambafarmi omanik Veiko Raime, kes on ka uue väetisetehase äripartner, tõdes siis, et lambavillast keegi Eestis praegu midagi eriti ei tooda ning pigem käsitletakse villa kui jääki.

Kui arvestada, et Eestis on umbes 65 000 kuni 80 000 lammast ning iga lamba pealt pügatakse aastas ligikaudu kaks-kolm kilogrammi villa, teeb see kokku vähemalt 160–170 tonni lambavilla. «Käpikute, sokkide ja vestide kudujad kasutavad sellest ära väga väikese osa, hinnanguliselt vaid kuni kolm tonni,» teadis Veskimeister rääkida. «Eestis ostetakse põhiliselt vill lõngana sisse.»