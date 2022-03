Sõbrakuul leidis uue kodu 102 nurrumootorit

«Sel aastal sai kampaania käigus koju rekordarv kasse. Eriti hea meel on selle üle, et kodu leidis kassi, kes olid varjupaigas juba väga pikalt oodanud. Tegime ka palju teavitustööd. Tahame rõhutada, et loomale kodu pakkumine peab olema läbimõeldud otsus. Meie eesmärk on, et loomad saaksid hooliva kodu kogu eluks,» sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.