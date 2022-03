Päästjad kogusid haigetele lastele 3840 eurot

«Lastefond on päästjatele väga tänulik, nende annetus on tõepoolest suureks abiks ja kokkuleppel päästjatega suuname selle harvikhaigustega laste aitamiseks,» ütles fondi strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma. «Lastefondi toel sai möödunud aasta novembris avatud ka harvikhaiguste kompetentsikeskus. Lisaks ravimitele, mis on harva esineva haiguse puhul tavaliselt väga kallid ning millest riik kompenseerib üksikuid, rahastame me ka harvikhaigustega laste ja nende perede psühholoogilist nõustamist. Meie toel tegutseb keskuses ka sotsiaaltöö koordinaator, kes aitab peredel orienteeruda sotsiaalsüsteemis.»