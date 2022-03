Kuidas kommenteerite sõjaväelasena lahingutegevuse senist käiku? Kas teie hinnangul oli midagi sellist, mida ei osanud ette näha?

Venemaa Föderatsioon on alustanud täieulatuslikku sõjategevust Ukraina vastu. Tegu on rahvusvahelist õigust jämedalt rikkuva ja provotseerimata agressiooniga iseseisva riigi vastu. Täna, 1. märtsil, seega Ukraina sõja kuuendal päeval olen seisukohal, et Venemaa relvajõud ei ole saavutanud seda sõjalist eesmärki, mida algselt planeeriti: kehtestada paari päevaga sõjaline kontroll suuremate Ukraina linnade üle, kukutada valitsus ning demilitariseerida riik.