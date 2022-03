Pärimuspeol „Kaardistajad ja kaardilugejad“ kuulutati välja Teotoe preemia saaja ning jagati aastatunnustusi neile, kelle tegutsemise tulemusena oli 2021. aastal pärimus nähtav, kuuldav ja kogetav ning kelle töö silmapaistev ja uusi teadmisi avav.

Aasta noor tegija on Võrumaal Vastseliina piirkonnas elav ja tegutsev Marit Külv. 2020. aastal kutsus ta kokku grupi huvilisi, kellega hakata avastama santimiskombestikku ja selle juurde kuuluvaid laule. Pärast äärmiselt innustavat kogemust ühislaulmise hoog ja soov aga ei raugenud, vaid aina kasvas. Nii hakkas Mariti utsitamisel ja juhendamisel regulaarselt koos käima kogukonna Leelotsõõr. Marit on see, kes otsib enne igat kokkusaamist välja kümmekond arhiivilaulu, teeb endale selgeks viisid, et neid siis ühiselt murdekeelest tõlkida, mõtestada ja laulda. Eelmisel aastal oli Mariti eestvedada Võrumaal toimuvas pärimuslikus pulmas kolmepäevase pulmakombestiku kokkupanemine ja eestlaulikuks olemine. Lisaks sellele andis ta möödunud aastal koos Marju Rebasega välja ka raamatu „Lõuna-Eesti pulma- ja sünnipärimus 20. sajandist tänapäevani“.

Aasta koostööpartneriks osutus Võru linnavalitsus. Iga kultuurikorraldaja teab, et üks edu aluseid on pikaaegne ja püsiv partnerlus. Nii on Võru pärimustantsu festival saanud tunda kindlat seljatagust tänu Võru linnavalitsusele. Rahalise toetuse kõrval kuuluvad aga nii linnapea, abilinnapea kui kultuurinõunik ka festivali meeskonda, et toetada korraldajaid lisaks heade mõtete ning igakülgse abiga. Nii pole imestada, kui Võru pärimustantu festivali pannkoogihommikult võib leida linnapea enda koka rollis! On rõõmustav näha, kuidas Võru Linnavalitsus soosib rahvakultuuri ja traditsioonide jätkumist.

Kõikidesse kategooriatesse esitati rohkelt tugevaid kandidaate ning valiku nende hulgast tegi EFN-i juhatus koosseisus Lauri Õunapuu, Sille Kapper-Tiisler, Janika Oras, Elvi Nassar, Kati Taal ja Laura Liinat.

Auhinnaga Teotugi tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna innustavad teisi enda ümber pärimusega tegelema. Auhind on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd.

Teotoe auhinna pälvis Mare Mätas - tõeline Kihnu maa sool, aktiivne pärimuskultuuri hoidja ja edendaja. Pärimuskultuur, eriti Kihnu pärimus on Marele südameasi. Ta on tekitanud noortes armastust pärimuskultuuri vastu õpetajana ning kõige rohkem oma isikliku eeskujuga.

Lisaks oma kogukonnas panustamisele on Mare olnud väsimatu ka ise Kihnu kultuuri uurima, levitama ja vahendama, nii meil kui mujal. Tema töö tulemuslikkuse heaks näiteks on koostöö rahvusvaheliste telekanalitega, tänu millele on valminud kümned Kihnut tutvustavad filmid. Mare on olnud teejuhiks paljudele välismaistele ajakirjanikele, fotograafidele ja kultuuriuurijatele. Mare Mätas on vaieldamatult vaimse kultuuripärandi valdkonna oluline eestkõneleja nii Eestis kui rahvusvaheliselt.