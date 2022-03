Ministeeriumi kriisijuht Rain Sannik tõdeb, et testide jäägid on praegu, mil algamas uus testidega varustamine, kooliti väga erinevad. «On õppeasutusi, kus teste jagub pärast koolivaheaega mitmeks nädalaks, aga ka neid, kellel testid on otsakorral,» selgitas Sannik ning tõi välja, et riigi tugiteenuste keskuse (RTK) läbiviidava hanke käigus loodeti koolidele täiendavalt teste tarnida märtsi alguseks.