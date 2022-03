Tõrva investeerib enim väsinud kaarsilla remonti

Üle Õhne jõe viiva kaarsilla remondiks on investeeringute realt eraldatud 300 000 eurot. «See on sümbolehitis ja peab olema heas korras. Umbes kümme aastat tagasi tehti ekspertiis, mis sedastas, et ajahammas on seda purenud. See on liimpuitsild, mille põhikonstruktsioonid amortiseerunud. Ekspertiisi järel silda tugevdati, see andis lisa­eluvaimu, aga nüüd hakkab ka see otsa saama,» selgitas vallavanem Maido Ruusmann.