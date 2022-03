Ukraina aitajad kipuvad kohati hinge tagant viimsegi ära andma

Eesti Punase Risti Valgamaa seltsi koordinaatori Hele Heletähe telefon on praegu ukrainlastele abi pakkujate kõnedest punane.

Eesti inimeste valmisolek Ukrainale abi saata on olnud hämmastavalt võimas, märgib Eesti Punase Risti Valgamaa seltsi koordinaator Hele Heletäht. Vahel on tulnud suisa sekkuda, et mõni valgamaalane oma viimaseid sääste ära ei annaks.