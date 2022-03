Miks Vene rahvas üles ei tõuse ega kukuta oma diktaatorit, kes on kallale tunginud naaberriigile, ähvardab maailma tuumasõjaga ning on paisanud oma tegudega rahva kiire vaesumise teele? See küsimus kostub järjest rohkematest suudest, nagu peaks Vladimir Putini kõrvaldamine käima otsekui sõrmenipsust.