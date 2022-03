Meil, Lõuna-Eesti inimestel, on Venemaaga mõneti teistmoodi side kui Kesk-Eesti või Lääne-Eesti elanikel. Venemaa on naaber ja sealne turg on ju otse kõrval. Nii on läbi aegade lähestikku elatud, kaupa vahetatud ja suheldud. Lisaks asuvad Petserimaal paljude meie inimeste lähedaste hauad.