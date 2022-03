Antsla vald paigutab sõjapõgenike lapsed oma kooli

Põgenike seas on kokku kuus last, neist pooled lasteaia- ja pooled kooliealised. Neile tuleb vallavanema sõnul leida vastavalt kas hoiu- või koolikoht. «Koolidega on kokkulepe olemas, et nad võtavad lapsed vastu,» kinnitas Kirsbaum. «Kas Antsla gümnaasium või Kuldre kool, aga peamiselt ilmselt Antsla gümnaasium.»