Elektrilevi: sõda Ukrainas ähvardab tuua võrguseadmete tarnekriisi

«Meie jaoks sõja mõju täna realiseerinud ei ole,» ütles Elektrilevi varahalduse juht Rasmus Armas Lõuna-Eesti Postimehele. «Mida me aga vaatame ja kus riskikohta näeme, on eelkõige võimalik tarnekriis. Euroopasse tarnitakse nii Valgevenest, Ukrainast ja Venemaalt erinevaid asju, olgu need liinijuhtmed, trafod, väiksemad jupid, isolaatorid või muud liinielemendid või lihtsalt metall, mida on vaja selle kõige tootmiseks.»