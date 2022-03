Karikaetapp pakub head teenimisvõimalust

«Tegemist on suure ning olulise üritusega, mis toimub siin esimest korda. Rally Estonia oli ka mastaabilt suur, ei kujuta aga ettegi, kui suur see üritus on,» sõnas Otepääl koos abikaasaga pitsabaari Pizza Merano pidav Margit Meikar.

«Milliseks see kõik kujuneb, on raske prognoosida, sest nii mõnelgi nädalavahetusel olen mõelnud, et tuleb palju rahvast, aga koroonapasside küsimine on mõjutanud rahva käitumist,» lausus omakorda Edgari külalistemaja, poe ja trahteri juhataja Cärol Tutk.