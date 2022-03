Maarius Suviste: toitu ei visata ära

Visata toidukraam lihtsalt ära on kurjast. See on tobedus. Arusaamatu tegu. Rumalus. Eriti praegusel keerulisel ajal.

Mis vahet sel on, kus kalatooted või kastmed tehtud on, pealegi veel, kui selle eest on juba makstud – mis sellest ära visata. Mis sanktsioon see on või mis sellest kasu on, kui visatakse ära toit, mille eest Vene tehas kui tootja on raha kätte saanud.