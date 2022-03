Anti Allas: meil kõigil tuleb võidelda vabaduse eest

Kätte on jõudnud aeg, kus meil kõigil tuleb võidelda meie vabaduse säilimise eest! Jah, täpselt nii see on – meie ühise naabri kallaletung Ukrainale annab selgelt märku sellest, et kui agressori tapatööd ei õnnestu Ukrainas peatada, ei tasu ka meil endale liigselt optimistlikke tulevikuillusioone luua. Ehkki paanikaks ei ole veel põhjust, peame siiski arvestama ränga ühise pingutusega väga pika aja jooksul, et kurjus ei saaks võita.