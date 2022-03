Korrakaitsjad jagavad piiril Ukraina lastele mänguasju

Lendre ja Duvin hakkasid heategevuslikus korras annetusi koguma politseinikelt ja abipolitseinikelt. Annetuste seas on mänguasjad, joonistustarbed nagu pliiatsid, vildikad, joonistusplokid, värviraamatud, samuti maiustused. «Igasse pakki panime Kalevi komme ja väikse mahlajoogi ka,» lausus Toomas Duvin.

Pakid jagavad nad piiril riiki saabunud Ukraina põgenike lastele. See peaks piiril vormis ametnikke kohtavate laste kogemust lohutuse pakkumise abil helgemaks muutma. «Nädalavahetusel said esimesed pakid, mis tõime ja komplekteerisime, jagatud. Nad on päris õnnelikud olnud,» lisas Duvin.