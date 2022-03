Võrumaa ettevõte maksab dividendi 10 senti aktsia kohta

Kasumi jaotamise järgselt on ettevõtte eelmiste perioodide jaotamata kasum 1,2 miljonit eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev on 22. aprill ning aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev ehk ex-päev 21. aprill. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 29. aprilil.

Linda Nektar on Eesti puuviljaveinide ning kääritatud tooraine tootja joogitööstustele. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi alternatiivturul First North.