Kandles tuleb kaks eriilmelist kontserti

Esitatakse katkendeid 15 muusikalist, millest tuntuimad ehk «Helisev muusika», «Hüljatud», «Minu veetlev leedi», «Oklahoma», «Ooperifantoom» ning «West Side Story». Laval on kokku 22 gümnasisti. Kontserdi muusikajuht on Silja Otsar, koreograafia on loonud Janeli Sikaste ja Mailis Post.