RMK hakkab õige pea keset Otepääd metsa raiuma

RMK kavandab looduskaunil Otepääl Apteekrimäe kõrgendatud avaliku huviga alal raieid põhjendusega, et see aitab likvideerida üraskirüüsted. RMK teatel on raieid plaanis teha nii sanitaarraiena, mille käigus eemaldatakse kahjustatud puud, kui ka lageraiena aladel, kus üraskikahjustuse tulemusel on mets muutunud liiga hõredaks, teisisõnu harvikuks.