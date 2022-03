MK-etapil tervitab rahvast maskott Otto

Laskesuusatamise MK-sarjas on kujunenud traditsiooniks, et võistluspaikades hoolitsevad nii sportlaste kui publiku hea tuju eest kohalikud maskotid. Näiteks Östersundis on see draakon Birger ja Anterselvas karu Bumsi. Nüüd sisenes rahvusvaheliste nimede hulka ka Otepääl sündinud karu Otto.