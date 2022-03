Lõõtsavägilased andsid uue elu 170-aastasele laulule

Ilmunud on ansambli Lõõtsavägilased viies stuudioalbum «Lõõtsavägilased». Ühtlasi andis ansambel sellel nädalal välja juba kolmanda singli sellelt albumilt. Lugu «Kippar Kliiverpoom» on 1850. aastate meremeeste lugu, millele on eestikeelsed sõnad kirjutanud Juhan Pillikse.